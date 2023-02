The Terminal List - więcej informacji o 2. sezonie. Są ciekawe szczegóły

Prime Video potwierdziło portalowi Deadline ich doniesienia zarówno o 2. sezonie Lista śmierci oraz prequelu o Benie Edwardsie, w którego ponownie wcieli się Taylor Kitsch. Dziennikarzowi udało się poznać nowe informacje, które dadzą pojęcie, czego mamy się spodziewać.

Pamiętamy, że serial jest oparty na książkach autorstwa Jacka Carra. Czytamy, że 2. sezon będzie oparty na powieści Prawdziwy wyznawca, czyli na 2. tomie cyklu książkowego autora.

Tak wygląda opis fabuły według wydawnictw Czarna Owca:

Na jarmarku świątecznym w Londynie wybucha bomba. Liczba ofiar jest zatrważająca, gospodarka pogrąża się w chaosie. Co gorsza, zamach okazuje się tylko pierwszym z serii ataków wymierzonych w Zachód. Fala terroru stopniowo zalewa kolejne państwa. Kto pociąga za sznurki? I jaki jest jego motyw? A przede wszystkim: jak go powstrzymać?

CIA wpada na trop irackiego komandosa, który może dostarczyć Agencji kluczowych informacji na temat zamachów. Problem w tym, że jedynym człowiekiem, który go zna, jest najbardziej poszukiwany amerykański terrorysta. Rząd Stanów Zjednoczonych postanawia odnaleźć byłego operatora Navy SEALS, Jamesa Reece’a, i złożyć mu propozycję nie do odrzucenia. Wszystko po to, by powstrzymać prawdziwego wyznawcę, który lada moment spróbuje wypełnić misję swojego życia.