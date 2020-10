The Tree - premiera festiwalowa na Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć produkcję online?

fot. materiały prasowe

The Tree to jeden z filmów walczących o główną nagrodę Złotego Anioła w konkursie On Air na Tofifest 2020. Produkcja jest debiutem reżyserskim Louwa Ventera i trwa 72 minuty.

Premiera festiwalowa odbędzie się już dziś, 20 października, o godzinie 14:00. Bilet na seans możecie zakupić tutaj. Sprzedaż ruszy wraz z premierą festiwalową, a cena to 14 złotych.

Cały czas można zakupić karnet w cenie 60 złotych i uzyskać dostęp do wszystkich filmów festiwalu Tofifest.

The Tree - o czym film?

Noc inna niż wszystkie w niebezpiecznej dzielnicy Cape Town. Matka zostawia swoje dziecko samo i idzie szukać sposobu na zarobienie pieniędzy, żeby kupić mu lekarstwa. Zagubione dziecko błąka sią po ulicach miasta. Policjant i jego dziewczyna rozchodzą się. Pielęgniarka tęskni za macierzyństwem. Policjant musi skonfrontować się ze swoim bratem — czarną owcą, który wykorzystał matkę zaginionego dziecka, by zrealizować swoje najmroczniejsze seksualne fantazje. Gdy dziecko zostaje uratowane z ulicy i przywiezione do pielęgniarki, ta od razu wie, co robić. Jedno miasto, wiele splecionych życiorysów, które zmienia jedna noc.