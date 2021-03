The Walking Dead 10C - teasery i zdjęcia z 22. odcinka. Więcej Negana i Lucille

fot. AMC

10. sezon The Walking Dead zbliża się już do końca. 22. odcinek będzie finałem dla tej przedłużonej serii. Skupi się na postaci Negana (Jeffrey Dean Morgan) i jego przeszłości. Widzowie poznają jego schorowaną żonę Lucille, od której został nazwany jego słynny kij bejsbolowy. W tę bohaterkę wciela się Hilarie Burton-Morgan, która prywatnie jest żoną Morgana. Warto dodać, że epizod będzie luźno inspirowany komiksem Here's Negan, który pokazywał retrospekcje tego bohatera oraz jego drogę do tego, jak stał się złoczyńcą.

W oficjalnym opisie odcinka zatytułowanego Oto Negan możemy przeczytać:

Carol zabiera Negana w podróż, chcąc uchronić wszystkich przed niepotrzebnym konfliktem. Podczas wyprawy Negan rozpamiętuje wydarzenia, które doprowadziły go do tego momentu i podejmuje decyzję, która zaważy na jego losie.

Do sieci trafiły również teasery 22. odcinka The Walking Dead. Pierwszy z nich zawiera wypowiedzi Jeffreya Deana Morgana oraz Hilarie Burton-Morgan. Drugi to wideo promocyjne nadchodzącego epizodu.

Niecierpliwi widzowie mogą też obejrzeć fragment odcinka, gdzie Negan został pojmany przez motocyklistów.

Zobaczcie galerię zdjęć z 22. odcinka The Walking Dead. Gościnnie pojawi się w nim Rodney Rowland. Nie zabraknie też Maggie (Lauren Cohan) i Carol (Melissa McBride).

The Walking Dead - sezon 10, odcinek 22

W sieci pojawiły się również zakulisowe zdjęcia Psa z 21. odcinka 10. sezonu.

https://twitter.com/FOXtvUK/status/1375418505365950472

The Walking Dead - polska premiera 22. odcinka 5 kwietnia o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.