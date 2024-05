The Walking Dead: Dead City - zdjęcia i nagrania z planu 2. sezonu. Negan będzie znowu sobą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Walking Dead: Dead City to serial, który skupia się na postaciach Negana i Maggie, granych przez Jeffreya Deana Morgana oraz Lauren Cohan. Obecnie trwają prace na planie 2. sezonu tego spin-offu The Walking Dead. Według aktora Kima Coatesa, który dołączył do obsady, nowa seria będzie liczyć 8 odcinków.

W sieci pojawiły się zdjęcia i filmiki z planu w Worcester w stanie Massachusetts, gdzie kręcony jest obecnie drugi odcinek sezonu. Jeśli nie chcecie zaspoilerować sobie wydarzeń z nadchodzącej serii to odradzamy czytanie dalszej części tekstu.

Na zdjęciach możemy dostrzec Jeffreya Deana Morgana, który wciela się w Negana. Na filmikach widać, że jest ubrany w skórzaną kurtkę i używa swojej charakterystycznej broni, czyli kija bejsbolowego owiniętego drutem kolczastym (Lucille). Są też sceny, w których postać spotyka się z Chorwatem (Zeljko Ivanek) na środku ulicy, gdzie jedzą posiłek. Jest też scena, gdy Chorwat, Dama (Lisa Emery) i inne postacie (ludzie Chorwata) kroczą ulicami "Manhattanu". Na nagraniach i zdjęciach Jeffrey Dean Morgan wygląda na wyluzowanego (robił wiele zdjęć fanom), a sam Negan zachowuje się, jak ten z pierwszych sezonów, gdy pojawił się w The Walking Dead. Wielu widzów narzekało, że gdy antybohater został pokonany już tak nie błyszczał, a jego historia nie porywała. Możliwe, że wrócimy do korzeni, co w pewnym sensie obiecano widzom w końcówce 1. sezonu.

Przypomnijmy, że latem tego roku będzie mieć premierę 2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon, który zostanie wyemitowany na amerykańskim kanale AMC oraz platformie AMC+. Nie wiadomo czy serial trafi do Polski.