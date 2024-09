fot. Emmanuel Guimier // AMC

2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon będzie mieć premierę w USA pod koniec września. Fani nie muszą się martwić o przyszłość tego tytułu, ponieważ od dwóch tygodni kręcona jest 3. seria. Tym razem akcja przeniesie się z Francji do Hiszpanii.

Nowe nazwiska w obsadzie The Walking Dead: Daryl Dixon

Zdjęcia do 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon odbywają się w Hiszpanii, dlatego nie jest niespodzianką to, że zobaczymy aktorów właśnie z tego kraju. Jak informuje The Hollywood Reporter w nowej odsłownie zagrają Eduardo Noriega, Oscar Jaenada i Alexandra Masangkay, którzy znaleźli się w głównej obsadzie. Z kolei Candela Saitta i Hugo Arbues wcielą się w powracające postaci.

Eduardo Noriega znany jest z roli w filmie Otwórz Oczy. Ostatnio wystąpił w serialach Czerwona królowa i Jeszcze będzie dobrze. Z kolei Jaenada zagrał m.in. w Drużynie potępionych, 183 metrach strachu czy Piratach z Karaibów: Na nieznanych wodach.

Trzeci sezon będzie mieć premierę w 2025 roku, a producentami wykonawczymi są Scott M. Gimple, showrunner David Zabel, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival i Steve Squillante.

W pierwszym tygodniu prace nad 3. sezonem odbywały się w Madrycie. Poniżej możecie zobaczyć postapokaliptyczny plan zdjęciowy, a także krótkie wideo, w którym Norman Reedus i Melissa McBride pozdrawiają fanów z Hiszpanii.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Następnie prace będą się odbywać w regionach Galicji, Aragonu, Katalonii i Walencji. Teraz zdjęcia przeniosły się do nowej lokacji.

ROZWIŃ ▼

Zobaczcie jeszcze jak został powitany Noraman Reedus w Hiszpanii.

ROZWIŃ ▼

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2. sezon

The Walking Dead: Daryl Dixon - nowe odcinki zadebiutują 29 września 2024 roku na amerykańskim kanale AMC oraz platformie AMC+. Nie wiadomo, kiedy epizody będą emitowane w Polsce.