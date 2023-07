The Walking Dead: The Ones Who Live - nowa grafika promocyjna z Rickiem i Michonne

fot. AMC // zrzut z ekranu z teasera

The Walking Dead: The Ones Who Live będzie szóstym spin-offem postapokaliptycznego serialu The Walking Dead, który skupi się na postaciach Ricka i Michonne. Reżyserem jest Greg Nicotero, który pełni również rolę producenta wykonawczego. Scott M. Gimple, który czuwa na treścią w uniwersum Walking Dead, jest showrunnerem serialu.

Stacja AMC zaprezentowała nową, czerwoną grafikę promocyjną, która zawiera oficjalny podtytuł - The Ones Who Live. Wcześniejsze robocze podtytuły to Summit oraz Rick & Michonne. Ten drugi wykorzystywano nawet podczas San Diego Comic Con, zanim ujawniono ten najnowszy. Na grafice znajdują się Rick Grimes (Andrew Lincoln) oraz Michonne (Danai Gurira). Bohaterka trzyma w ręku swoją charakterystyczną broń - katanę. Zobaczcie poniżej.

fot. AMC

The Walking Dead: The Ones Who Live - pełny opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - obsada W obsadzie nowego serialu oprócz wymienionych wyżej aktorów znaleźli się Lesley-Ann Brandt oraz Pollyanna McIntosh, która ponownie wcieli się w Jadis/Anne.

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera w 2024 roku na amerykańskim kanale AMC.