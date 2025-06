The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 7 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Siódmy odcinek The Walking Dead: Dead City skupił się bardzo mocno na swoich głównych bohaterach, podążając za ich osobnymi wątkami. Maggie, zamiast znaleźć Hershela w teatrze, spotkała załamanego i zrezygnowanego Chorwata. Ten postanowił jej pomóc w poszukiwaniach syna. Ich podróż ekscytowała. Najpierw musieli wspinać się po schodach wieżowca, gdzie Chorwat umieścił niebezpieczne pułapki. Potem przedzierali się przez biuro z odgrodzonymi stanowiskami, które tworzyły labirynt z atakującymi szwendaczami. Było to niezwykle klimatyczne i upiorne również ze względu na to, że Maggie majaczyła ze zmęczenia. Dobrze, że wzięto ten aspekt pod uwagę, bo często się zapomina o tym, że bohaterowie potrzebują odpoczynku.

Natomiast najwięcej emocji przyniosły sceny na szklanym moście. Bohaterowie musieli go przejść, aby dostać się do miejsca, gdzie mógł znajdować się Hershel. Maggie była sparaliżowana z powodu lęku wysokości. Lauren Cohan zagrała świetnie, bo jej przerażenie mogło się udzielać widzom. Oczywiście została zaatakowana przez zombie, a szkło pękło pod jej ciężarem. Mimo swojej przewidywalności wydarzenia trzymały w napięciu. Do tego wyglądało to wszystko całkiem efektownie.

Poza scenami akcji znalazło się również miejsce na rozmowy. Chorwat podzielił się swoją opowieścią z przeszłości. Maggie też opowiedziała o swoich doświadczeniach sprzed apokalipsy. Nawiązała się między nimi taka więź, że bohaterka pomimo gróźb nie pozwoliła złoczyńcy spaść z wieżowca. On też w zamian dodał jej otuchy, odciągając ją od krawędzi. Ta historia potoczyła się niespodziewanie, ale aktorzy zagrali z dużym wyczuciem. Zaprezentowali przekonującą nić porozumienia.

Do tego szokowała końcówka tego wątku. Maggie odnalazła syna, który dawał jej znaki świetlne z innego budynku. Zachowywał się bardzo podejrzanie, bo znowu przepraszał matkę. Prawdopodobnie jego nagłe zmiany nastawienia w stosunku do kobiety zostały ukartowane tak, aby zwabić ją do... Damy! Okazało się, że kobieta jednak nie zginęła w płomieniach, choć widzieliśmy zwęglonego trupa. Rzeczywiście ten obrót sprawy zaskakiwał, bo jej rzekoma śmierć została pokazana wiarygodnie. Cieszy też, że postać Lisy Emery nie zginęła w ten dość kuriozalny i mało satysfakcjonujący sposób. Tak wyrazisty czarny charakter zasługuje na coś lepszego. I jeszcze jest odpowiedzialna za zmanipulowanie Hershela, który najwidoczniej przeszedł pranie mózgu. To wyjaśniałoby jego emocjonalną niestabilność.

Z kolei Negan przeżywał to, że stan Ginny się pogorszył. Wyruszył sam do szpitala, aby znaleźć leki i sprzęt do ratowania dziewczyny. Nie zabrakło upiornych scen z udziałem zombie, ale dla odmiany bohater musiał przedzierać się przez przemienione dzieci. Rzadko w The Walking Dead pojawiały się dzieci-zombie. Najbardziej pamiętną była dziewczynka z pilotowego odcinka, ale niektórzy mogą kojarzyć też młodego zombie, w którego wcielił się… syn Jeffreya Deana Morgana w oryginalnym serialu. W każdym razie sceny z nimi trzymały w napięciu, którego brakowało w Dead City od dłuższego czasu.

W tym wątku wykorzystano motyw halucynacji, który nie jest czymś nowym dla uniwersum. Jednak najczęściej pojawiały się one przy śmierciach bohaterów lub traumatycznych przeżyciach, a nie w wyniku wstrząśnienia mózgu. W każdym razie pozwoliło to Neganowi na „spotkanie” ze zmarłą żoną Lucille, a także obecną żoną Annie i synem. Do swoich ról w dobrym stylu powróciły Hilarie Burton Morgan (prywatnie żona Morgana) oraz Medina Senghore. Dzięki temu emocjonalna reakcja Negana z powodu poczucia winy była uzasadniona. Do tego Jeffrey Dean Morgan świetnie pokazał tę wrażliwą stronę bohatera, który zawsze dba o swoich, choć czasem manifestował to w okrutny sposób. Ostatecznie Negan zdobył sprzęt dla Ginny, na której bardzo mu zależy. Jego droga do odkupienia jest ciekawa, ale już zapowiedział, że poleje się krew, gdy grupa zostanie zaatakowana w następnym epizodzie.

Nowy odcinek The Walking Dead: Dead City był naprawdę przyzwoity. Z jednej strony twórcy wycisnęli maksimum napięcia ze wszystkich scen ze szwendaczami czy też wieżowcami. Z drugiej strony mieli jasny cel, aby zagłębić się w uczucia głównych bohaterów. Co ważne, zostało to dobrze i całkiem jakościowo ukazane na ekranie. Poza tym zbudowano grunt pod finał sezonu, w którym nie powinno zabraknąć brawurowej i pełnej emocji akcji.