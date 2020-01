The Walking Dead - informacje o filmach o Ricku Grimesa i związkach pomiędzy serialami

The Walking Dead powrócił na łamy mediów dzięki portalowi EW.com, który wypytał Scotta M. Gimple'a o postęp prac nad projektami. Nie tylko jest on nadzorcą tworzenia uniwersum, ale osobiście tworzy scenariusz do pierwszego z filmów o Ricku Grimesie.

Na razie nie podaje zbyt wielu szczegółów o filmie. Scenariusz jest już napisany, a według niego obecnie trwają poprawki. Potwierdził, że planują emisję w kinach na całym świecie.

Zapowiada, że będzie to kontynuacja historii Ricka i przez jej pryzmat dowiemy się o wiele więcej na temat sytuacji świata po wybuchu epidemii zombie. Jego fabuła będzie w o wiele większej skali, niż to, z czym do tej pory mierzył się Rick, ale twórca sugeruje, że wszystko przygotowało go na to, by sobie z tym poradzić. Tłumaczy, że budżet i rozmach mają o wiele większe niż w serialu. Dlatego chcą to wykorzystać, by pokazać coś nowego.

Zdradził easter egg o powiązaniu The Walking Dead z Fear the Walking Dead. W 5. sezonie Fear the Walking Dead jest scena z albumami muzyki country i na jednym z nich jest brodata osoba przypominająca aktora grającego Betę w The Walking Dead. Gimple potwierdził, że to właśnie był Beta z czasów sprzed apokalipsy i dlatego ma jakąś dziwną niechęć do muzyki, bo przypomina mu przeszłość.

Zaś o większych powiązaniach powiedział prosto: z uwagi na brak masowego transportu i stałej komunikacji, jaką mamy we współczesnych czasach, historia każdego serialu jest siłą rzeczy bardzie odizolowana. Nie oznacza to jednak, że nie będą wprowadzać związków, ale nie będą one tak częste i oczywiste.

Zdradził także, że pracuje nad wieloma innymi projektami, które mogłyby pokazać historie postaci uwielbianych przez widzów, ale których już pożegnali. Mogliby wówczas emitować coś z The Walking Dead przez cały rok, a różne limitowane seriale rozgrywałyby się w różnych okresach czasu uniwersum. Na razie jednak nie podjęto decyzji o zamówieniu.

Pojawił się też klip z filmu Jay and Silent Bob Reboot, w którym reżyser śmieje się z The Walking Dead. W centrum znajduje się Robert Kirkman, twórca komiksowego pierwowzoru.