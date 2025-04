Zagrała Lady Di, teraz będzie Elizabeth Bennet. Netflix ogłosił obsadę serialu

fot. Netflix

Powstaje kolejny serial na podstawie klasycznej powieści Jane Austen. Tym razem Netflix zabiera się za Dumę i uprzedzenie, której obsada intryguje. Dowiedzieliśmy się niedawno, że Jack Lowden (Kulawe konie) ma zagrać pana Darcy'ego, co streamer wreszcie potwierdził. Wczesne plotki się nie sprawdziły - w głównej roli żeńskiej nie zobaczymy Daisy Edgar-Jones. Na małym ekranie pojawią się Emma Corrin (The Crown, Deadpool & Wolverine) jako Elizabeth Bennet oraz Olivia Colman (The Crown, Heartstopper) jako pani Bennet.

Duma i uprzedzenie - co wiadomo o adaptacji Netflixa?

Serial został zapowiedziany jeszcze w 2024 roku przez Netflixa. Za scenariusz odpowiada Dolly Alderton - brytyjska dziennikarka, którą szczególnie czytelnicy mogą kojarzyć jako autorkę popularnej powieści Wszystko, co wiem o miłości. To nie pierwszy raz, gdy streamer zabiera się za twórczość Jane Austen - w 2022 r. zadebiutowały Perswazje z Dakotą Johnson w roli głównej.

Oficjalnie do obsady Dumy i uprzedzenia należą: Emma Corrin, Jack Lowden oraz Olivia Colman. Reszta nazwisk jeszcze nie została ogłoszona.

Przez ostatnie dekady powstało wiele ikonicznych adaptacji powieści Austen. Do tych szczególnie wartych zapamiętania należy film z 2005 roku, w którym zobaczyliśmy Keirę Knightley i Matthew Macfaydena na jednym ekranie. 10 lat wcześniej pojawiła się wersja BBC z Jennifer Ehle i Colinem Firthem.

