Norman Reedus żegna się z rolą? Ostatni dzień na planie The Walking Dead: Daryl Dixon

W tym tygodniu kończą się zdjęcia do spin-offów The Walking Dead. Norman Reedus podzielił się pożegnalnym wpisem w mediach społecznościowych.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
dead city 
koniec zdjęć daryl dixon the walking dead the walking dead: dead city daryl the walking dead: Daryl Dixon pożegnanie
The Walking Dead: Daryl Dixon fot. AMC
W ostatnich dniach Romain Levi, który wciela się w Codrona, podzielił się sympatycznym wideo z ostatniego dnia zdjęć na planie 3. sezonu The Walking Dead: Dead City. Dziękuje w nim za spełnienie marzeń mogąc pracować wraz ze wspaniałą ekipą filmową. Napisał jednak, że to nie ostatni dzień, bo to, co razem stworzyli pozostanie na zawsze. Zobaczcie poniżej.

Prace na planie do 3. sezonu The Walking Dead: Dead City rozpoczęły się na początku września. Wczoraj również zdjęcia do serialu zakończył Jeffrey Dean Morgan, który podzielił się zdjęciem w serwisie X ze swojej przyczepy aktorskiej.

Norman Reedus w emocjonalnym wpisie

Ponadto zdjęcia do czwartego, a zarazem finałowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon zakończy dziś także Norman Reedus. W serwisie X umieścił emocjonalny wpis, który sugeruje, że to ostatni dzień w roli Daryla. 

To była dla mnie wielka radość grać tego gościa dla was wszystkich przez tak długi czas. Czuję się naprawdę wyróżniony. Naprawdę. Dziękuję wam wszystkim z całego serca.

Norman Reedus wcielał się w Daryla od pierwszego sezonu The Walking Dead (2010). Jego postać nie pochodzi z komiksu, na którego podstawie powstawał serial. Została stworzona na potrzeby produkcji. Daryl stał się jednym z ulubionych bohaterów widzów. Na fali tej popularności nakręcono wspomniany spin-off, którego akcja rozgrywa się we Francji, Anglii i Hiszpanii.

Na razie nie wiadomo, jak przyszłość czeka uniwersum The Walking Dead. Twórcy wspominali, że "całkiem możliwe, że zobaczymy tę grupę tutaj za 15 lat. Jest o wiele więcej kontynentów do odwiedzenia"

Czytaj więcej: Norman Reedus o 4. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak fabuła wpłynęła na jego życie?

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7
fot. AMC
Źródło: X

