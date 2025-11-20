Norman Reedus żegna się z rolą? Ostatni dzień na planie The Walking Dead: Daryl Dixon

fot. AMC

W ostatnich dniach Romain Levi, który wciela się w Codrona, podzielił się sympatycznym wideo z ostatniego dnia zdjęć na planie 3. sezonu The Walking Dead: Dead City. Dziękuje w nim za spełnienie marzeń mogąc pracować wraz ze wspaniałą ekipą filmową. Napisał jednak, że to nie ostatni dzień, bo to, co razem stworzyli pozostanie na zawsze. Zobaczcie poniżej.

Prace na planie do 3. sezonu The Walking Dead: Dead City rozpoczęły się na początku września. Wczoraj również zdjęcia do serialu zakończył Jeffrey Dean Morgan, który podzielił się zdjęciem w serwisie X ze swojej przyczepy aktorskiej.

Norman Reedus w emocjonalnym wpisie

Ponadto zdjęcia do czwartego, a zarazem finałowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon zakończy dziś także Norman Reedus. W serwisie X umieścił emocjonalny wpis, który sugeruje, że to ostatni dzień w roli Daryla.

To była dla mnie wielka radość grać tego gościa dla was wszystkich przez tak długi czas. Czuję się naprawdę wyróżniony. Naprawdę. Dziękuję wam wszystkim z całego serca.

Norman Reedus wcielał się w Daryla od pierwszego sezonu The Walking Dead (2010). Jego postać nie pochodzi z komiksu, na którego podstawie powstawał serial. Została stworzona na potrzeby produkcji. Daryl stał się jednym z ulubionych bohaterów widzów. Na fali tej popularności nakręcono wspomniany spin-off, którego akcja rozgrywa się we Francji, Anglii i Hiszpanii.

Na razie nie wiadomo, jak przyszłość czeka uniwersum The Walking Dead. Twórcy wspominali, że "całkiem możliwe, że zobaczymy tę grupę tutaj za 15 lat. Jest o wiele więcej kontynentów do odwiedzenia".

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu