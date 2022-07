The Walking Dead - oto streszczenie finałowych odcinków serialu. Produkcja z panelem na SDCC 2022

fot. AMC

Serial The Walking Dead wielkimi krokami zbliża się do swojego finału. Ostatnie osiem odcinków produkcji zadebiutuje jesienią. Do sieci trafiło oficjalne streszczenie sezonu 11C, które możecie sprawdzić poniżej.

Ponadto ogłoszono, że The Walking Dead będzie miało swój ostatni w historii panel na San Diego Comic-Conie. Odbędzie się on w prestiżowej hali H w piątek, 22 lipca. Wówczas zapewne zostanie zaprezentowany zwiastun ostatnich odcinków oraz poznamy datę premiery sezonu 11 C. 22 lipca będzie miał swój panel również serial Tales of the Walking Dead.

The Walking Dead - streszczenie sezonu 11C

W nadchodzących ostatnich odcinkach The Walking Dead , zagrożenia czają się za każdym rogiem, żywe i martwe, ponieważ każda grupa nadal wpada w niekontrolowane sytuacje. Czy ich indywidualne podróże skumuluje się w jedną, czy zostaną podzieleni na zawsze?

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 16

W 11. sezonie The Walking Dead występują Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Księżniczka), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton) i Jeffrey Dean Morgan (Negan).