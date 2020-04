The Walking Dead: sezon 10 - co w 16. odcinku? Zwiastun zapowiada powrót Maggie!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Walking Dead: sezon 10 dobiegł końca. Formalnie 15. odcinek pełni rolę finału, a szesnasty pojawi się na ekranach w późniejszym terminie w formie odcinka specjalnego. Zwiastun i fragment pokazują czego się spodziewać, a wygląda na to, że będą emocje i oczekiwany powrót Maggie, którą widać w klipie! Jako że twórcy otwarcie wykorzystują Maggie w materiale promocyjnym, nie traktujemy jej powrotu jako spoiler. Zwłaszcza, że wcześniej oficjalnie ogłoszono, że postać pojawi się w 10. sezonie! Do tego jest jeszcze tajemniczy Szeptacz w żelaznej masce!

The Walking Dead: s10e16 - zwiastun i fragment

Angela Kang zapowiada, że powrót Maggie jest kluczowym wątkiem 16. odcinka, ale nie chce zdradzić szczegółów. Carol natomiast będzie chciała zadośćuczynić błędom z początku sezonu 10B i stanie na wysokości zadania jako liderka. Zapowiada, że podobnie będzie z Gabrielem i Darylem. Obiecuje również konflikt Bety z Neganem.

Angela Kang wyjaśnia, że miasto, w którym Ezekiel, Yumiko i Eugene poznają Księżniczkę to nie Pittsburgh jak w komiksach. Scott M. Gimple, nadzorca budowy uniwersum kazał im oddalić się od tego rejonu, ponieważ jest on mu potrzebny.

Kiedy 16. odcinek The Walking Dead?

Angela Kang tłumaczy, że kwestia postprodukcji w rozmaitych jej formach doprowadziła do znacznego opóźnienia zakończenia prac nad odcinkiem. One jeszcze trwają i sądzi, że gdy pandemia koronawirusa się zakończy i będzie bezpiecznie, wówczas odcinek powinien być gotowy. Innymi słowy - może to potrwać kilka miesięcy.