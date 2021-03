The Walking Dead - tajemniczy teaser z 11. sezonu. Co zdradza?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

11. sezon The Walking Dead powróci z nowymi odcinkami już latem tego roku. W obsadzie zobaczymy nowe twarze. Do serialu w nowej serii dołączą Margot Bingham jako Stephanie, czyli kobieta, z którą komunikował się Eugene przez radio oraz Michael James Shaw, który wcieli się w postać o imieniu Mercer. Do historii powróci też C. Thomas Howell, który zagrał gościnną rolę w siódmym epizodzie 9. sezonu.

Akcja The Walking Dead przeniesie się też w nowe miejsce zwane Wspólnotą (Commonwealth), co sugeruje najnowszy teaser 11. sezonu. Jest w nim pokazany tort, a także migawki, na których widać zdjęcia ludzi. Na jednej z fotografii można dostrzec podpis "find my sister", czyli "znajdźcie moją siostrę".

Są to motywy z komiksu, gdzie Michonne wraz ze swoją grupą, gdy dotarła do Wspólnoty zatrzymała się przed tablicą ze zdjęciami z zaginionymi osobami. Znajdowała się tam też jej fotografia, która jak się później okazało, została przyczepiona przez jej córkę, Elodie. Dziewczyna pracowała w cukierni, gdzie piekła też torty. Ten motyw zapewne zostanie wykorzystany względem innej postaci niż było to w komiksie.

Śladami tego wątku z teasera podążają Eugene (Josh McDermitt), Król Ezekiel (Khary Payton), Księżniczka (Paola Lázaro) i Yumiko (Eleanor Matsuura). To na nich skupi się 20. odcinek sezonu 10C.

Do sieci trafiły również wspólne zdjęcia oraz krótki filmik z młodymi aktorami wcielających się w synów Ricka i Glenna, czyli RJ'a (Antony Azor) oraz Hershela (Kien Michael Spiller). Najwyraźniej chłopcy dobrze się dogadują i za pewne zobaczymy ich razem w 11. sezonie.

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1371549097472057344

The Walking Dead - polska premiera 20. odcinka 22 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.