The Walking Dead: The Ones Who Live - premierowy odcinek z wysoką oglądalnością. Pokonał najnowsze spin-offy

The Walking Dead: The Ones Who Live zanotował wysoką oglądalność podczas premierowego odcinka, który został wyemitowany 25 lutego. Niedzielny epizod obejrzało 896 tys. widzów na AMC, stając się najczęściej oglądanym scenariuszowym programem w telewizji kablowej. W tym samym czasie był on również emitowany na kanałach We TV i BBC America, zbierając 207 tys. widzów. Łącznie oglądalność wyniosła 1,1 mln widzów. Wskaźnik oglądalności wyniósł 0,46 w grupie demograficznej 18-49 lat.

The Ones Who Live osiągnęło wyższą oglądalność od The Walking Dead: Dead City oraz The Walking Dead: Daryl Dixon, które zadebiutowały w 2023 roku. Premierowe odcinki obejrzało odpowiednio 704 tys. widzów oraz 631 tys. widzów. Natomiast oba spin-offy pobiły rekordy oglądalności na platformie streamingowej AMC+, pokonując nawet 11. sezon The Walking Dead. Streamer jeszcze nie podał danych, ilu abonentów obejrzało pierwszy epizod The Ones Who Live.

Warto też dodać, że premierowy odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live uzyskał niższą oglądalność od innego spin-offu - The Walking Dead: Nowy świat, który zgromadził przede telewizorami 1,595 mln widzów. Ten miał premierę w listopadzie 2020 roku.

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera zaplanowana jest na 3 marca 2024 roku w amerykańskiej stacji AMC.