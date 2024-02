The Walking Dead: The Ones Who Live - Okafor to nie jedyny rebeliant w Armii Republiki Obywatelskiej? Teorie fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Pierwszy odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live wyjawił, że w szeregach Armii Republiki Obywatelskiej znajduje się rebeliant, który z pomocą Ricka chciał wprowadzić zmiany w jej strukturach. Okaforowi (Craig Tate) udało się przekonać Grimesa, aby ten w pełni poświęcił się jego tajnej misji, ale w końcówce premierowego epizodu zginął w helikopterze, który zestrzeliła Michonne. Nie wiemy czy Rick będzie kontynuował dzieło swojego przełożonego, ale fanowskie teorie sugerują, że w szeregach ARO może być jeszcze jeden rebeliant.

fot. AMC

Jadis jest częścią ruchu oporu Okafora?

Przez większość czasu Jadis (Pollyanna McIntosh) była antagonistką w uniwersum The Walking Dead, ale przez jakiś czas była częścią grupy Ricka. Jednak gdy bohater został śmiertelnie ranny wezwała helikopter Armii Republiki Obywatelskiej, aby go uratować, oznaczając go kategorią "B". Niewykluczone, że poszukiwanie osób "A" i "B" było misją wyznaczoną przez Okafora. W The Walking Dead: The Ones Who Live wyjaśniono, że "A" to osoby silne, gotowe oddać życie za to, w co wierzą, a ludzie za nimi podążają. Natomiast ci z kategorii "B" są zwykłymi ludźmi, którzy chcą tylko przeżyć, po czym trafiają do miasta. Osoby "A" są wysyłani z misją i giną, ale Rick i Thorne otrzymali "B", choć według Okafora powinni być "A". Misją Jadis byłoby wyszukiwanie takich ludzi, którzy dołączyliby do jego ruchu oporu.

fot. AMC // The Walking Dead

Jadis nie jest złoczyńcą?

W The Walking Dead: Nowy świat Jadis znowu służyła w ARO, będąc jedną z głównych antagonistek tego spin-offa. Jednak w serialu można było dostrzec pewne oznaki, że postać zdradzała Armię. Możliwe, że ścigając Bennettów tak naprawdę miała na celu zapewnienie pomocy od wewnątrz. Nie zwracała uwagi na podejrzane zachowanie Huck i była bardzo wyrozumiała w stosunku do Silasa kradnącego ciężarówkę. Możliwe, że miała ukryte motywacje.

W porównaniu z jej przebiegłymi i wyrachowanymi decyzjami w The Walking Dead, Jadis w Nowym świecie okazała się niesamowicie naiwna i niekompetentna. Możliwe, że miało to zwiększyć dramatyzm fabuły, ale niewykluczone, że miała inne zamiary. Mogła celowo nie załapać Bennettów, którzy udaremnili eksperymenty Armii, działając na rozkaz Okafora.

fot. AMC // The Walking Dead: Nowy świat

Zdrada Armii Republiki Obywatelskiej przez Jadis pasowałaby do historii

Jadis nie raz udowodniła, że nie jest postacią godną zaufania, często zmieniając strony w uniwersum The Walking Dead. Nowy świat wskazywał, że ponownie stała się złoczyńcą, pracując dla ARO, ale możliwe, że potajemnie pracuje nad zdradą. Taki przebieg wydarzeń pozwoliłby na ciekawy rozwój bohaterki, która ma odegrać ważną rolę w historii The Walking Dead: The Ones Who Live, choć w pierwszym odcinku jeszcze się nie pojawiła. Mogłaby pomóc w ucieczce Rickowi lub w przejęciu Armii Republiki Obywatelskiej.

fot. AMC // The Walking Dead: The Ones Who Live

Jadis od początku chciała, żeby Rick przejął Armię Republiki Obywatelskiej?

Jedna z teorii sugeruje, że Rick od początku był częścią planów Jadis, która dołączyła do ARO, aby pomóc Okaforowi w dokonaniu zmian. Widziała jego odporność i determinację, co czyniło go idealnym kandydatem do przywództwa w Armii i wspierania Okafora w jego rewolucji. Wiedząc, że Rick nigdy nie opuściłby rodziny i przyjaciół, aby pomóc ruchowi oporu, jego obrażenia stały się doskonałą okazją do zwerbowania go wbrew jego woli. Okafor chronił Ricka, a dzięki wysokiemu stanowisku utrzymywał go przy życiu. Możliwe, że po śmierci Okafora Jadis będzie kontynuować jego misję.

fot. AMC // The Walking Dead

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 2. odcinka w amerykańskiej stacji AMC zaplanowana jest na 3 marca 2024 roku.

