The Walking Dead: The Ones Who Live - Danai Gurira o zaskakującym pojawieniu się Michonne. Co stało za tą decyzją?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Reklama

Pierwszy odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live nie tylko rozpoczął się szokująco, ale również zaskoczył końcówką. W niej Rick jako żołnierz Armii Republiki Obywatelskiej leciał helikopterem wraz z Okaforem. Podczas rozmowy przyznał, że poświęci się misji, aby odmienić ARO, ale chwilę później zostali zestrzeleni. Jak się okazało to sprawka Michonne, która o mały włos nie uśmierciła Ricka już na ziemi. Co na temat tego niespodziewanego i przyspieszonego spotkania dwójki głównych bohaterów sądzi Danai Gurira, która wciela się w żonę Ricka?

Danai Gurira o szybkim zjednoczeniu Ricka i Michonne

Serwis Entertainment Weekly zapytał się aktorki, która pełni też funkcję producentki, dlaczego tak szybko doszło w serialu do zjednoczenia Ricka i Michonne.

Myślę, że to miało sens. Ponieważ musieliśmy zagłębić się w sedno tej historii, a mianowicie: Co się stanie, gdy te dwie osoby, które najwyraźniej zmieniły się przez cały ten czas rozłąki, wrócą do siebie? Jak to będzie wyglądać, gdy pomiędzy nimi znajduje się ogromna bariera i przeszkoda w postaci ARO? Jak oni przez to przejdą? Jak to będzie? Nie możemy tego zrobić, dopóki ich nie zjednoczymy.

fot. AMC

Współtwórca Scott M. Gimple dodał, że to dwie osoby, które różnią się od siebie.

Są inni niż wtedy, gdy publiczność widziała ich po raz ostatni i kiedy oni się widzieli poprzednim razem. Są zupełnie innymi ludźmi niż byli.

Gurira, Gimple i Lincoln mieli dużo przyjemności obserwując zszokowane miny fanów na premierowych pokazach, którzy nie spodziewali się, że para połączy siły tak szybko. Odtwórczyni Michonne powiedziała:

Uwielbiam to, że publiczność jest podekscytowana faktem, że BUM - oto ona! Tak jak myślą, że Rick się zadomowił, akceptując fakt, że został w zasadzie złamany i zamierza tu zostać oraz przestać już z tym walczyć. Już sądzili, że go stracili, ale został odnaleziony. Moim zdaniem to dobry dramat. Myślę więc, że to właśnie stało za tą decyzją.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 1. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia zza kulis 1. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 2. odcinka w amerykańskiej stacji AMC zaplanowana jest na 3 marca 2024 roku.