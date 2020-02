The Walking Dead: World Beyond - nowy zwiastun spin-offa w sieci

The Walking Dead: World Beyond to kolejny już spin-off serialu The Walking Dead. Fabuła skupia się na pierwszym pokoleniu młodych, które zostało wychowane już po wybuchu epidemii. W najnowszym zwiastunie Hope, Iris, Elton i Silas wyruszają w niebezpieczną misję uratowania ojca dziewcząt, Leo Bennetta, solidnego, rodzinnego człowieka, szanowanego profesora o szczodrym sercu i niezachwianym optymizmie. Bohaterów prowadzi mapa „CRM”, czyli organizacji, która porwała Ricka Grimesa.

Przypominamy, że AMC ogłosiło, że jest to zamknięta historia planowana tylko na dwa sezony. Jak donosi collider.com, twórcy potem będą wprowadzać ten format w kolejnych serialach ze świata The Walking Dead, więc każdy ma być skondensowany do dwóch serii.

Scott M. Gimple i Matt Negrete są twórcami serialu. Produkcja zadebiutuje w USA już 12 kwietnia 2020 roku. Na świecie, w tym w Polsce, dystrybucję będzie prowadzić platforma Amazon, więc najpewniej premiera odbędzie się dzień później.

Zobaczcie nowy zwiastun serialu: