The Walking Dead - zabawny blok reklamowy nawiązujący do serialu. Zmarłe postacie powróciły jako zombie

fot. Twitter @VancityReynolds

Podczas emisji finałowego odcinka The Walking Dead w amerykańskiej stacji AMC nie zabrakło bloków reklamowych. Choć widzowie zawsze narzekali na ich długość oraz częstość ich wyświetlania to tym razem czekała na nich przyjemna niespodzianka.

Z okazji ostatniego odcinka stworzono specjalnie nowe reklamy z motywem The Walking Dead, w których pojawiły się przemienione w zombie postacie znane z serialu: Milton Mamet (Dallas Roberts), Andrea Harrison (Laurie Holden), Rodney (Joe Ando-Hirsh) i Gareth (Andrew West). Inicjatywa wskrzeszenia tych czterech bohaterów w reklamach Autodesk, Deloitte, DoorDash, MNTN i Ring była koordynowana przez Maximum Effort Ryana Reynoldsa i Content Room AMC Networks.

Zobaczcie poniżej pełną humoru kompilację reklam powiązaną z The Walking Dead.

The Walking Deadvertising

Ryan Reynolds wypowiedział się na temat pomysłu na te reklamy:

Reklamy powinny być zabawne. The Walking Dead wywołało więcej dyskusji kulturalnych w ciągu ostatniej dekady niż jakakolwiek inna własność intelektualna i chcieliśmy to uhonorować, przywracając z martwych kilka postaci w zabawnych reklamach kontekstowych. Reklamy mogą być częścią kulturalnej rozmowy, jak to kiedyś bywało. Potrzebują tylko trochę więcej miłości, uwagi i psot.

Partnerzy tej produkcji twierdzą, że wszystkie pięć reklam zostało nakręconych w ciągu dwóch dni w dwóch kluczowych lokalizacjach, a Maximum Effort zajęło się produkcją w porozumieniu z Content Room.