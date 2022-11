The Walking Dead - zdjęcia ze spin-offu o Darylu Dixonie. Teaser serialu o Maggie i Neganie

fot. AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon to spin-off zakończonego serialu The Walking Dead, który skupia się na postaci granej przez Normana Reedusa. Bohater ma się przebudzić na europejskim kontynencie i będzie próbować dowiedzieć się, jak to się stało, że się tam znalazł. Scott M. Gimple, czyli dyrektor ds. treści w uniwersum Walking Dead, który jest producentem wykonawczym spin-offu z Angelą Kang, potwierdził, że zobaczymy w nim "mądrzejszy" wariant szwendaczy. Te pojawiły się w scenie po napisach w serialu The Walking Dead: Nowy świat, a także we flagowej produkcji.

W sieci udostępniono zdjęcia z The Walking Dead: Daryl Dixon, który będzie liczyć 6 odcinków. Na jednym z nich bohater wygląda, jakby został pojmany. Ponadto są też zombie.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

Przypomnijmy, że początkowo serial miał opowiadać o Darylu i Carol. Ale ze względu na problemy logistyczne związane z przenosinami produkcji do Europy Melissa McBride musiała zrezygnować z roli. Reedus uważa, że warto czekać na nowy serial, który nie będzie naśladować flagowej produkcji i będzie podążać własną ścieżką. Akcja ma się rozgrywać we Francji po wydarzeniach z The Walking Dead.

W planach AMC są również dwa inne spin-offy. Niedawno zakończyły się prace na planie The Walking Dead: Dead City, który skupia się na postaciach Maggie (Lauren Cohan) i Negana (Jeffrey Dean Morgan). Sezon będzie składać się z 6 odcinków i opowie o podróży tych bohaterów po postapokaliptycznym Manhattanie, który dawno temu został odcięty od lądu. Miasto jest pełne szwendaczy i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Scott Gimple opisał miasto jako rozsypujące się i chaotyczne, z własnymi kulturami i walczącymi frakcjami.

Z okazji emisji finałowego odcinka The Walking Dead zaprezentowano teaser tego spin-offa, który możecie obejrzeć poniżej.

The Walking Dead: Dead City - teaser

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

Na początku 2023 roku mają ruszyć zdjęcia do serialu o Ricku i Michonne, w których odpowiednio wcielają się Andrew Lincoln oraz Danai Gurira.

Wszystkie spin-offy The Walking Dead mają mieć premierę w 2023 roku.