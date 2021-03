The Walking Dead - zdjęcia i teasery z 18. odcinka sezonu 10C. Nowy aktor w obsadzie. Kiedy premiera finałowej serii?

fot. AMC

The Walking Dead powrócił z nowym odcinkiem sezonu 10C, który skupił się na postaci Maggie. Bohaterka, w którą wciela się Lauren Cohan, wróciła do serialu po długiej nieobecności, dobrze zasilając fabułę nowego epizodu ku uciesze widzów. Fani mają jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ ogłoszono, że jedenasta, a zarazem finałowa seria wystartuje już latem 2021 roku.

Do sieci trafiło krótkie wideo zawierające tę informację. W nim widzimy pokój przesłuchań. W podpisie znajduje się tytuł jednej z ostatnich części historii (arcu) z komiksu The Walking Dead - A New World Order. Może to wskazywać na to, że fabuła związana z grupą Eugene'a, która została zatrzymana przez oddział żołnierzy w białych zbrojach, będzie w miarę wiernie podążać śladem powieści graficznej.

Do obsady 11. sezonu dołączy Michael James Shaw, który wcieli się w ważną postać o imieniu Mercer. Bohater stoi na czele sił zbrojnych Wspólnoty, czyli nowej społeczności, która pojawi się w finałowej serii. Mercer zadebiutował w 177 zeszycie komiksu. Shaw znany jest z roli Corvusa Glaive'a w Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Zagrał również w serialach Blood & Treasure i Limitless.

Warto zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo Shawa do komiksowego bohatera. Wygląda na to, że osoby odpowiedzialne za casting dokonały bardzo dobrego wyboru.

Do sieci trafiły zdjęcia promocyjne z 18. odcinka sezonu 10C. W nim podróż Daryla i Carol, która miała pomóc naprawić między nimi relacje, przeradza się w coś innego, gdy bohaterowie napotykają starą chatę. Daryl wraca wspomnieniami do czasu, gdy opuścił grupę po zniknięciu Ricka (Andrew Lincoln). Bohaterka, którą spotyka Daryl ma na imię Leah. Wciela się w nią Lynn Collins.

Poniżej możecie obejrzeć dwa teasery z nadchodzącego odcinka The Walking Dead zatytułowanego Find Me (Znajdź mnie). Pierwszy zawiera wypowiedź Normana Reedusa (Daryl), a drugi to zapowiedź 18. epizodu.

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z 17. odcinka, który miał premierę 1 marca. Możecie je zobaczyć w poniższej galerii.

The Walking Dead - polska premiera 18. odcinka 8 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.