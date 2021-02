The Walking Dead - kolejna zapowiedź sezonu 10C. Jeszcze więcej zdjęć z 17. odcinka oraz kapitalna grafika

fot. AMC

W nocy z 28 lutego na 1 marca polskiego czasu nastąpi premiera 17. odcinka The Walking Dead. Będzie to pierwszy z sześciu dodatkowych epizodów, które są częścią 10. sezonu serialu. Wydarzenia rozgrywają się tuż po zakończonej wojnie z Szeptaczami. Do produkcji powróciła Maggie (Lauren Cohan) wraz z nowymi towarzyszami. To na niej skupi się nowy odcinek zatytułowany Nie ma jak w domu. Warto przypomnieć kilka faktów przed seansem, które twórcy umieścili w nowym, promocyjnym wideo, gdzie m. in. Negan jest wolny, a Wzgórze zostało zniszczone.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1365836247646810112

Do sieci trafił również kolejny teaser, w którym widzimy nowe sceny z sezonu 10C. Sprawdźcie poniżej.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1365743230181072896

17. odcinek The Walking Dead zadebiutował już w USA 21 lutego na platformie AMC+, dlatego pojawiły się kolejne zdjęcia z tego epizodu. Galerię możecie zobaczyć poniżej.

The Walking Dead - sezon 10, odcinek 17

Zobaczcie też kapitalną grafikę, której poszczególne części znajdą się na nowych wariantach okładek komiksu The Walking Dead w wydaniu Deluxe. Numer 13. zeszytu trafi do sprzedaży w USA 21 kwietnia, a kolejne 5 i 19 maja. Nowa wersja komiksu jest w kolorze. Autorem grafiki jest Dave Rapoza, który na swoim Twitterze podzielił się "czystą" wersją swojego dzieła.

https://twitter.com/DaveRapoza/status/1365370123654029315

A poniżej możecie zobaczyć okładki zeszytów nr 13- 18 The Walking Dead z poszczególnymi bohaterami znanymi z komiksu.

The Walking Dead

The Walking Dead - polska premiera 17. odcinka 1 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.