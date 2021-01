The Whale - Darren Aronofsky pracuje nad nowym filmem. Brendan Fraser w głównej roli

fot. screen z YouTube z kanału Variety

The Whale to tytuł nowego filmu Darrena Aronofsky'ego, w którym w główną rolę wcieli się Brendan Fraser. Nadchodząca współpracy z reżyserem Czarnego łabędzia może być dla aktora świetną szansą na zaprezentowanie swych umiejętności - w końcu to rola u Darrena Aronofsky'ego zapewniła Natalie Portman Oscara za pierwszoplanową rolę. Scenariusz do The Whale napisze Samuel D. Hunter na podstawie swojej wielokrotnie nagradzanej sztuki.

Bohaterem filmu jest stroniący od ludzi mężczyzna, który w swoim mieszkaniu zajada się na śmierć. Pragnie jednak zerwać z autodestrukcyjnymi zachowaniami i odbudować relację z córką.

To niezwykle osobista historia i jestem bardzo wdzięczny, że będzie mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Jestem fanem Darrena, od kiedy, będąc jeszcze na studiach, obejrzałem Requiem dla snu. Ciszę się, że wniesie swój talent i wizję do filmu - powiedział Samuel D. Hunter.

Za produkcję nadchodzącego filmu odpowiedzialne jest studio A24 oraz Protozoa Pictures Darrena Aronofsky'ego.