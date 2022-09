The Whale - owacje na stojąco i poruszony Brendan Fraser. Aktorski powrót, który poruszył branżę

materiały prasowe

Brendan Fraser znany z serii Mumia wciela się w produkcji The Whale w otyłego mężczyznę, który próbuje nawiązać kontakt ze swoją siedemnastoletnią córką. Oznacza to wielki powrót aktora, który po raz ostatni zagrał główną rolę w Breakout z 2013 roku. To także pierwsze reżyserskie przedsięwzięcie Darrena Aronofsky po Mother!, które podzieliło krytyków i kinomanów.

Podczas swojej światowej premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, film otrzymał sześciominutową owację na stojąco. Jak napisał na Twitterze Ramin Setoodeh, dziennikarz Variety, wideo z reakcją Brendana Frasera na oklaski z pewnością sprawi, że widzowie będą poruszeni jego powrotem do aktorstwa. Fraser chciał opuścić salę wyraźnie wzruszony, ale doping publiczności sprawił, że ostatecznie zdecydował się zostać.

Dwayne Johnson także podał dalej wideo z owacjami na stojąco, dopisując podziękowania dla Frasera, że ten poparł jego kandydaturę do serii o Mumii i zapoczątkował jego hollywoodzką karierę. Zobaczcie:

https://twitter.com/TheRock/status/1566576268451008512

Przypomnijmy, że przed laty Fraser był hollywoodzką gwiazdą, grywał w głośnych tytułach i sławę przyniosła mu między innymi rola w filmie George prosto z drzewa. Jednak sytuacje około filmowe sprawiły, że popadł w depresję i przez długi czas nie był widziany na pierwszym planie kolejnych aktorskich projektów. Głośniej o Fraserze zrobiło się znowu za sprawą roli w serialu Doom Patrol, a także ze względu na przyszłe role w filmie Martina Scorsese i wspomnianego Aronofsky'ego. Zagrał też rolę antagonisty w filmie Batgirl, ale ten projekt jak wiemy, nie ujrzy światła dziennego.

The Whale - recenzje krytyków

Do sieci trafiło też pierwszych osiem recenzji filmu i są one bardzo pozytywne. Na ten moment film ma 75% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes (6 pozytywnych i 2 negatywne), co przekłada się na średni wynik na poziomie 7.60/10. Jedna z recenzji zwraca uwagę na transcendentny charakter filmu, który kapitalnie wybrzmiewa i nie ma wątpliwości, że Oscarowy wyścig właśnie się rozpoczął, zarówno dla reżysera, jak i aktora. Inny z recenzentów zauważa, że Fraser wcielił się w swoją postać z takim wdziękiem i współczuciem, że trudno oderwać jego postać od niego samego. Połączenie tego autobiograficznego podejścia i ciekawego stylu reżysera, tworzy wyjątkowy seans. W dwóch bardziej negatywnych recenzjach czytamy, że wnioski i refleksje płynące z filmu są uproszczone i bazują na prostych wskazówkach, natomiast w drugiej czytamy, że gdyby nie Fraser, projekt ten mógłby nie zadziałać.

The Whale - szczegóły

Sadie Sink, znana ze Stranger Things, wcieli się w córkę głównego bohatera. W obsadzie The Whale oprócz Brendana Frasera są także Hong Chau, Samantha Morton i Ty Simpkins.