The Witcher: Blood Origin - nowy aktor w obsadzie prequela. Zagra ważnego wojownika

fot. Netflix

Laurence O'Fuarain dołącza do obsady The Witcher: Blood Origin, w którym zagra Fjalla. W oficjalnym opisie czytamy, że urodził się on w klanie wojowników zaprzysięgłym ochronie króla. Jednak nosi on w sobie zadrę, ponieważ w walce stracił ukochaną osobę, bo poświęcił życie, by go ocalić. To wydarzenie nie pozwala mu się zatrzymać ani pogodzić z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall będzie walczył u boku najbardziej nieoczekiwanych sojuszników i wkroczy na drogę zemsty prowadzącą przez kontynent pogrążony w chaosie.

Aktor pojawiał się w takich serialach jak Wikingowie, Gra o tron, Kraina bezprawia, Rebellion oraz Reck Rock. W kinie widzieliśmy go w takich filmach jak Of Gods and Warriors czy Tajny dziennik.

Zobacz także:

fot. Netflix

W obsadzie jest także Jodie Turner-Smith w roli Elfki Éile, która jest elitarną wojowniczką obdarzoną głosem bogini. Opuściła ona swój klan i pozycję strażniczki królowej, aby podążać za głosem serca i wieść życie jako wędrowna śpiewaczka

The Witcher: Blood Origin - data premiery nie jest znana.