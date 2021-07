The Witcher: Blood Origin - lada chwila rozpoczną się zdjęcia do prequela serialu Wiedźmin. W jakim kraju?

fot. materiały prasowe

The Witcher: Blood Origin to prequel Wiedźmina. Historia osadzona jest 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin i przedstawia zapomnianą historię rozgrywającą się w świecie elfów. Poznamy pochodzenie i losy pierwszego wiedźmina oraz zobaczymy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Już niedługo na Islandii rozpoczną się zdjęcia. Jak donosi portal Redanianintelligence, obsada i ekipa są już w drodze do pierwszej lokalizacji: Islandii. W kwietniu w planach produkcji były Wyspy Kanaryjskie jako miejsce kręcenia, ale na ten moment ekipa przebywa na wyspie słynącej z robiących wrażenie terenów. Aktor Laurence O'Fuarain jest już na miejscu, czym pochwalił się na swoim Instagramie. Produkcja ma rozpocząć się na początku sierpnia po odbyciu obowiązkowej kwarantanny.

W obsadzie są także Sophia Brown i Michelle Yeoh. Data premiery serialu Netflixa nie jest znana.