The Witcher: Sirens of the Deep - teasery filmu anime o wiedźminie. Głos Geralta ucieszy fanów!

fot. Netflix

The Witcher: Sirens of the Deep to film anime, który powstał dla platformy streamingowej Netflix. Jest on adaptacją opowiadania Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Trochę poświęcenia. Podczas Netflix Geeked opublikowano dwa teasery i zdradzono szczegóły.

The Witcher: Sirens of the Deep - teasery

The Witcher: Sirens of the Deep - szczegóły

Fani gry Wiedźmin powinni być zadowoleni, bo głosem Geralta w anglojęzycznej wersji został Doug Cockle, który tam też go grał. Na ten moment nie wiadomo, kto podłoży głos w polskim dubbingu ani czy w ogóle taki będzie. Natomiast Joey Batey i Anya Chalotra ponownie wcielą się odpowiednio w Jaskra i Yennefer. Christina Wren zagra znaną fanom książek postać Essi Daven.

Trochę poświęcenia to opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego, które zostało pominięte w serialu Wiedźmin. Za animację odpowiada studio MIR.

The Witcher: Sirens of the Deep - opis fabuły

Geralt z Rivii został zatrudniony do zbadania serii ataków na nadmorską wioskę. Tam też zostaje wciągnięty w trwający wieki konflikt pomiędzy ludźmi a syrenami. Geralt musi liczyć na nowych i starych przyjaciół, aby rozwiązać tajemnicę, zanim dojdzie do otwartej wojny.

Mike Ostrowski (Jerycho) oraz Rae Benjamin (Wiedźmin) są autorami scenariusza. Za reżyserię odpowiada Kang Hei Chul.

Premiera w Netflixie pod koniec 2024 roku.