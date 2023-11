BioShock i Gears of War - nowe informacje o adaptacjach Netflixa

Microsoft

BioShock i Gears of War to dwie kultowe serie gier komputerowych, które zostały pokochane na całym świecie. Obie adaptacje realizowane są dla platformy Netflix i zostały zapowiedziane już jakiś czas temu. Scott Stuber, szef Netflix Film, w rozmowie z Colliderem wypowiedział się na temat postępu prac nad projektami:

Wiesz, w przypadku Bio czekamy na skrypt, więc na tym etapie jesteśmy. Strajk nas nieco spowolnił. Chciałbym już popchnąć pracę do przodu nad tym i nad Gears of War; tym bardziej, że byłem producentem tego drugiego, więc byłoby świetnie zatoczyć koło i wrócić do współpracy z gośćmi z Microsoftu. Także te dwie adaptacje są dla mnie ważne. Maja ogromne widownie. Jak sam wiesz gier komputerowych nie da się zawsze wiernie przełożyć na inne medium, a w przeszłości naszej branży nieco spapraliśmy sprawę. Jednak obie te gry mają bogate, rozbudowane światy, ciekawe postaci i dzięki temu naturalniej da się je przełożyć na ekran kinowy.

Zapytany o scenariusze do obu adaptacji, Stuber odpowiedział:

Jeszcze ich nawet nie mamy. Zrobiliśmy kilka długich treatmentów. Jest cała masa ludzi, którą chcemy uszczęśliwić, bo w końcu kiedy robi się takie adaptacje, to chce się mieć pewność, że fani będą zadowoleni, prawda? Dlatego pracuje się z twórcami, z zespołami tworzącymi te gry. Już to przepracowaliśmy i teraz mamy świetnych scenarzystów i mam nadzieję, że pójdzie z górki, gdy już dostaniemy pierwsze drafty.

BioShock i Gears of War - ekipa produkcyjna

O obu projektach na razie nie wiadomo zbyt wiele. Nad filmem BioShock pieczę reżyserką sprawować będzie Francis Lawrence, którego najbliższym filmem w kinach będzie Ballada ptaków i węży. Za scenariusz do widowiska odpowiada z kolei Michael Green, który pracował przy Loganie. Z kolei scenarzystą Gears of War został Jon Spaihts odpowiedzialny za Diunę, Diunę 2 oraz Doktora Strange'a.

Data premiery projektów jest na ten moment nieznana.