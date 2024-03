Them: The Scare – zwiastun. Sprawa makabrycznego morderstwa w 2. sezonie horrorowej antologii od Amazona

fot. Amazon Prime Video

Z drugim sezonem powraca serial Oni, czyli serial Amazona, który zadebiutował na Prime Video w 2021 roku. Platforma długo kazał czekać na nowe odcinki, które pojawią się już w kwietniu. Teraz możemy zobaczyć pierwszy zwiastun Them: The Scare, który prezentuje sprawę makabrycznego morderstwa z lat 90., którą rozwiązać będą musieli nowi bohaterowie. Sprawdźcie, czy warto będzie powrócić do tej horrorowej antologii.

Them: The Scare – pierwszy zwiastun i plakat

fot. Amazon Prime Video

Them: The Scare – fabuła i data premiery

Historia skupia się na detektywie z wydziału zabójstw LAPD, Dawn Reeve, która zostaje przydzielona do nowej sprawy: makabrycznego morderstwa zastępczej matki, które wstrząsnęło nawet najbardziej zatwardziałymi funkcjonariuszami. Poruszając się w burzliwych czasach, w mieście stojącym na krawędzi chaosu, Dawn jest zdeterminowana, by powstrzymać zabójcę. Kiedy jednak zbliża się do prawdy, coś złego i złowrogiego zaczyna nawiedzać ją i jej rodzinę.

Them: The Scare – premierę wyznaczono na 25 kwietnia.