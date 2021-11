Seria Thor wyjawi, co naprawdę zabiło dinozaury. Naukowcy złapią się za głowy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Dom Pomysłów zaprezentował w sieci plansze promujące nadchodzący zeszyt Thor #19. Z opisu fabuły wynika, że tytułowy bohater poprosi Odyna o pomoc w odnalezieniu Mjolnira, który w tajemniczych okolicznościach zaginął - jego obecnej lokacji nie jest w stanie ustalić nawet Lady Sif. Rzecz w tym, że materiały reklamowe skupiają się na zupełnie innym aspekcie opowieści ze scenariuszem Donny'ego Catesa: podaniu prawdziwej przyczyny zagłady dinozaurów.

Autor już na pierwszych kartach komiksu przedstawi swoją wizję marvelowskiego biegu dziejów. I tak przed miliardami lat w kosmosie dochodziło do starć tytanów, nazywanych również "starszymi bogami" bądź "starożytnymi gigantami"; wśród nich wymienieni są choćby Czarna Zima, Knull aka Król w Czerni czy Moc Phoenixa. W trakcie jednej z tego typu walk odłamany fragment twarzy tajemniczego tytana rozpędził się do takiej prędkości, że uderzył w Ziemię z mocą meteorytu, który według obecnie przyjmowanych teorii naukowych miał doprowadzić do wyginięcia dinozaurów w rzeczywistym świecie.

Problemy zaczynają się jednak w momencie próby ustalenia, kiedy doszło do unicestwienia prehistorycznych stworzeń. W historii Catesa nie stało się to ok. 65 mln lat temu, lecz aż 4,53 mld lat temu. Scenarzysta w zeszycie Thor #19 miesza bowiem zagładę dinozaurów z teorią naukową nazywaną teorią wielkiego zdarzenia. Zgodnie z tą ostatnią w liczącą sobie zaledwie 34 mln lat naszą planetę uderzył obiekt wielkości Marsa, najczęściej nazywany Theą (czasami także Orfeuszem), co w konsekwencji doprowadziło do powstania Księżyca.

Innymi słowy: w wizji historii świata zaproponowanej przez Catesa najpierw doszło do wyginięcia dinozaurów, później zaś do narodzin ziemskiego satelity, a prehistoryczne stworzenia chodziły po naszej planecie już 4,5 mld lat temu. Spójrzcie sami:

Thor #19 - plansze

Zobacz także:

Komiks Thor #19 wejdzie na amerykański rynek 24 listopada.