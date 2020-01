Thor: Love and Thunder - Bale zagra ulubieńca fanów? To byłoby zaskoczenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się spekulacje, zgodnie z którymi Christian Bale miałby dołączyć do MCU w nieujawnionej na razie roli. Choć na rozwój wypadków w tej kwestii musimy jeszcze poczekać, giełda postaci już ruszyła. Portal Fandom Wire donosi tymczasem, że brytyjski aktor prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady produkcji Thor: Love and Thunder. Prawdziwym zaskoczeniem może być jednak to, w jaką rolę miałby wcielić się on na ekranie.

Dziennikarze ujawniają bowiem, że Bale zagra po prostu Beta Rey Billa, kosmicznego supebohatera znanego z komiksowych przygód boga burzy i piorunów. Przypomnijmy, że był on jedną z kilku postaci, która była godna podnieść Mjolnira. Z czasem heros wszedł w posiadanie swojego własnego młota, Stormbreakera. W tym miejscu odnotujmy, że Beta Ray Bill dysponuje nadludzką siłą, szybkością i wytrzymałością, żyje o wiele dłużej niż ludzie, w dodatku jest prawdziwym mistrzem w walce jeden na jeden.

Do powyższych rewelacji w chwili obecnej powinniśmy podchodzić jednak z dużym dystansem. Portal Fandom Wire, choć jego doniesienia niejednokrotnie znajdowały później pokrycie w rzeczywistości, ma na swoim koncie również sporą liczbę wpadek dziennikarskich.

Thor: Love and Thunder wejdzie na ekrany kin 5 listopada 2021 roku.