Thor: Love and Thunder - Christian Bale w MCU. Oto postacie, które mógłby zagrać

Thor: Love and Thunder to jeden z nadchodzącym projektów wchodzących w skład 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Za kamerą widowiska stanie Taika Waititi, twórca Thor: Ragnarok z 2017 roku. W produkcji ponownie zobaczymy oczywiście Chrisa Hemswortha w tytułowej roli oraz Tessę Thompson i Natalie Portman. Portal Collider doniósł też, że rolę w filmie negocjuje Christian Bale. Choć nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, możemy spróbować wytypować postać, którą zagra aktor.

W kogo mógłby wcielić się Christian Bale? Portal Comicbookmovie.com, analizując różne komiksy o Thorze z tym stworzonym przez Jasona Aarona na czele, dokonali kilku typów postaci i antagonistów, w które Bale może się wcielić. Zobaczcie:

Thunderstrike - w komiksach był architektem związanym z Thorem. Śmiertelnie raniony w wyniku ataku Mongoose, został tymczasowo połączony z Thorem w jedną istotę przez Odina, zachowując przy tym swoją osobowość. Nie jest zbyt popularną postacią, ale odpowiednio dopasowana do filmu, mogłaby być naprawdę interesująca.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA 5 listopada 2021 roku.