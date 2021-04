Thor: Love and Thunder - Jeff Goldblum powróci jako Grandmaster? Zdjęcie podsyca teorie

Obecnie w Australii trwają prace na planie kolejnego widowiska MCU, Thor: Love and Thunder. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji. Wcześniej mieliśmy chociażby wspólne zdjęcie Chrisa Hemswortha z Russellem Crowe'em na neutralnym gruncie, a później okazało się, że aktor faktycznie wystąpi w produkcji MCU.

Teraz jednak mamy jednak kolejne zdjęcie potwierdzające obecność Jeffa Goldbluma w Australii. Sam Neill wrzucił zdjęcie na Instagrama u boku swojego przyjaciela z obsady Parku Jurajskiego. Przypomnijmy, że Neill również zaliczył epizod w Thor: Love and Thunder jako aktor wcielający się w Odyna. Ze wcześniejszych fotek z planu wiemy, że sekwencja teatralna zostanie w nowym wydaniu powtórzona także w czwartym Thorze. Obecność Jeffa Goldbluma w Sydney nie musi być związana z jego powrotem do roli Grandmastera, ale zdjęcie na Instagramie oczywiście podsyciło plotki. Zobaczcie:

Obaj aktorzy spotkali się na planie Jurassic World: Dominion, do którego zdjęcia zostały zakończone. W obsadzie Thor: Love and Thunder prócz Chrisa Hemswortha znajdują się Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt oraz Tessa Thompson.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.