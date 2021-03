X-Men w MCU. Plotka o pierwszym filmie o mutantach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Szef Marvel Studios, Kevin Feige zapowiadał, że X-Meni trafią do MCU i nad tym pracują. Nic więcej nie zdradził, ponieważ była na to za wcześnie. Według portalu The Illuminerdi, czyli całkiem dobrego i sprawdzonego źródła nieoficjalnych informacji, prace nad filmem już trwają. Tytuł roboczy to The Mutants, czyli Mutanci.

Według informacji ma być to kompletnie nowa wizja na komiksowych X-Menów, którzy będą osadzeni w tym samym świecie co przygody Avengers. Na razie więcej szczegółów nie zdobyli. Przed Marvelem trudne zadanie, bo muszą zrobić to lepiej niż studio 20th Century Fox, które choć początek serii miał wybitny, ostatni film X-Men: Mroczna Phoenix jest uważany za jedną z najgorszych produkcji opartych na komiksach.

Przypomnijmy, że nie jest to jedyna marka Marvela, która będzie zrebootowana po obecności w studiu 20th Century Fox. Trwają pracę nad filmem Fantastyczna Czwórka, który zostanie wyreżyserowany przez Jona Wattsa, reżysera Spider-Man: Homecoming i Spider-Man: Daleko od domu.

The Mutants na pewno są na wczesnym etapie planowania. Minie wiele miesięcy zanim Marvel oficjalnie ogłosi jakieś informacje.