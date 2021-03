Thor: Love and Thunder - Russell Crowe dołączył do obsady filmu MCU

Źródło: materiały prasowe

Pod koniec marca 2021 roku w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie Chrisa Hemswortha z Russellem Crowem w Australii, w której superprodukcja Marvela jest kręcona. To rozpoczęło falę spekulacji odnośnie potencjalnej roli gwiazdy Gladiatora. Jak donosi Deadline.com, powołujący się na swoich informatorów, Russell Crowe jest w obsadzie Thor: Love and Thunder i dodają, że jest jedną z wielu tego typu niespodzianek czekających na fanów. Niestety nic o jego roli nie wiadomo, ale można zakładać, że będzie to epizod taki jak Matta Damona, Luke'a Hemsworth, Sama Neilla i Melissy McCarthy. Crowe'a ostatnio widzieliśmy w thrillerze Nieobliczalny. Do ujawnienia roli prawdopodobnie by nie doszło, gdyby Russell Crowe nie opublikował wspólnego zdjęcia, bo ono zmotywowało dziennikarzy do zgłębienia tematu.

W potwierdzonej obsadzie są również Natalie Portman, Tessa Thompson oraz Christian Bale jako czarny charakter. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, ale wiemy, że głównym wątkiem ma być przemiana Jane Foster (Portman) w Potężną Thor. Za kamerą stoi Taika Waititi, który napisał również scenariusz.

Thor: Love and Thunder - premiera 6 maja 2022 roku tylko w kinach. Na razie nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z pandemią i czy znów premiery nie zostaną opóźnione.