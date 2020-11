Marvel's Spider-Man: Miles Morales - w grze powrócił easter egg z produkcji z 2018 roku

SIE

Marvel Spider-Man: Miles Morales spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz krytyków i z ich opinii wynika, że zdecydowanie nie jest to "dodatek" dostępny w pełnej cenie, czego niektórzy się obawiali. Deweloperzy przyłożyli się do stworzenia ciekawego i wciągającego doświadczenia, a przy tym zadbali też o nawiązania do produkcji z 2018 roku, w której pierwsze skrzypce grał Peter Parker. Jednym z takich odniesień jest easter egg z "ludźmi z łodzi".

W grze Marvel's Spider-Man można było natrafić na łodzie, którymi podróżowali mieszkańcy wirtualnego Nowego Jorku. Uwagę zwracały jednak ich niecodzienne modele, przypominające raczej epokę wczesnego 3D. Teraz te kanciaste postacie powróciły także w przygodzie Milesa Moralesa, co postanowił udokumentować jeden z użytkowników Reddita. Tym razem model wzbogacono też o karteczkę z dopiskiem "did you miss us?" - co jest wyraźnym dowodem na to, że to nie przypadek, a celowe puszczenie oczka do graczy.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales dostępny jest na konsoli PlayStation 4, a już 19 listopada w grę zagramy także na PlayStation 5. Wersja na nową generację konsol Sony oferuje m.in. możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę i wsparcie dla technologii ray tracingu.