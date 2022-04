Thor: miłość i grom - nowy wyciek o fabule. Jak Jane Foster zmieni się w Potężną Thor?

fot. Marvel

Na początku kwietnia informowaliśmy o wycieku z filmu Thor: miłość i grom. Wówczas na grafice z opakowania figurki po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak wygląda Christian Bale w charakteryzacji Gorra, rzeźnika bogów. Kolejne zdjęcia figurek mają opisy, które wyjawiają pierwsze informacje o fabule i postaciach.

Thor: miłość i grom - jak powstanie Potężna Thor?

Wiemy, jakim komiksem inspiruje się Thor: miłość i grom, więc mniej więcej można spekulować, jak Jane Foster zmieni się w Potężną Thor. Opis na opakowaniu figurki nie pozostawia niedomówień:

Życie Jane Foster zmienia się na zawsze, kiedy w tajemniczych okolicznościach dostaje w swe ręce młot zwany Mjolnirem i wraz z nim moc Potężnej Thor.

Z wcześniejszych przecieków wynika, że jest to ten sam Mjolnir, który Hela zniszczyłą w filmie Thor: Ragnarok. Widzimy na grafice rysy na młocie, które sugerują sklejanie rozbitych kawałków. Opis jest lakoniczny, ale po raz pierwszy potwierdza, że przemiana w Potężną Thor jest stricte związana z Mjolnirem. W roli Jane powraca Natalie Portman.

Thor: miłość i grom - o czym jest film?

Inne opisy są też ogólne, ale dają po raz pierwsze pojęcie, o czym mniej więcej opowiada ta historia. Na opakowaniu figurki Thora czytamy, że bohater włada Stormbreakerem, by stawić czoło nowemu przerażającemu wrogowi.

Natomiast opakowanie Walkirii pokazuje, że będzie ona nosić tytuł króla Nowego Asgardu. Wygląda też na to, że ten opis zdradza nam punkt wyjścia historii.

Kiedy niebezpieczny nowy przybysz zagraża Nowemu Asgardowi, Król Walkiria musi chwycić za miecz, by bronić swojego ludu.

Nowy "przybysz" to oczywiście tajemniczy Gorr, rzeźnik bogów. Na jego figurce natomiast napisane jest, że włada on dziwną i przerażającą bronią. Na grafice widzimy , że ma jakiś miecz.

Wiemy, że Thor w filmie będzie mieć co najmniej trzy nowe kostiumy. W galerii widzimy jeden z nich, czyli Thor w kamizelce i w t-shircie. Na innej grafice widzimy dziwaczny niebiesko-złoty strój. Tutaj opis zdradza, że Thor odblokuje moc Stormbreakera, by pokonać każdego wroga. Można założyć, że ta przemiana jest z tym związana.

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - kiedy zwiastun?

Niestety spekulacja na bazie zdjęcia Chrisa Hemswortha o premierze zwiastuna 11 kwietnia 2022 roku się nie potwierdziła. Jednak dzięki aktorowi imieniem Gaurav Chopra wiemy, że jest on już gotowy. Pokłada on głos pod Thora w Indiach. Być może na dniach trailer się pojawi, ale w tej chwili nie jest to pewne. Można jednak śmiało założyć, że zwiastun będzie dołączony do filmu Doktor Strange.

Thor: miłość i grom - premiera w lipcu 2022 roku tylko w kinach.