Thor: miłość i grom - Gorr, rzeźnik bogów lepszy niż Thanos? Widzowie podobno zachwyceni Bale'em

Thor: miłość i grom pokaże nam debiut Christiana Bale'a w MCU. Nagradzany aktor wcieli się w Gorra, nazywanego też rzeźnikiem bogów. Już wcześniej mieliśmy wypowiedzi pozostałych członków obsady, którzy wspominali, że aktor był w swojej roli bardzo intensywny i przerażający. Reżyser, Taika Waititi zapowiadał, że Gorr może być najlepszym antagonistą w historii MCU, co zdają się potwierdzać opinie z pokazów testowych.

Jednak nie tylko kreacja aktora robi wrażenie, ale też sposób pokazania tej postaci. Jego motywacje są zrozumiałe, a nawet są opinie o tym, jak cienka jest granica między bohaterem a złoczyńcą. Widzowie mogą łatwo zrozumieć, dlaczego Gorr rozpoczyna swoją krucjatę, co potwierdzają informacje z pokazów testowych. Sprawdzana publiczność miała sporo pochwał dla postaci Gorra, nazywając go najlepszym złoczyńcą w MCU.

Thor: Miłość i grom - plakaty

Thor: miłość i grom

Tessa Thompson, która wciela się w Valkirię wspomina, że to właśnie jest sytuacja, o której mówił Stan Lee. Trauma może zrobić z ciebie superbohatera lub złoczyńcę, ale w tym drugim wypadku jest to sytuacja niekontrolowana, a źródło bólu determinuje to, jakim jesteś złoczyńcą.

Thor: miłość i grom - kim jest Gorr?

Gorr w komiksach

Czy Gorr zdetronizuje Thanosa i zostanie najlepszym złoczyńcą Kinwoego Uniwersum Marvela? Widzowie przekonają się o tym 8 lipca 2022 roku w kinach.