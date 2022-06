Thor: miłość i grom - Chris Hemosworth zapowiada "niesamowitą" kreację Russella Crowe'a

Marvel Studios

Widzowie na całym świecie czekają nie tylko na ponowne zobaczenie Thora Odinsona, ale też Jane Foster, która tym razem dzierżyć będzie Mjolnir i stanie się Potężną Thor. W produkcji MCU jako antagonista zadebiutuje też Christian Bale, a za kamerą powraca Taika Waititi, więc wielu fanów z niecierpliwością oczekuje tego, co zaplanowano w Thor: miłość i grom.

Inną z niespodzianek będzie pojawienie się Russella Crowe'a, który wcieli się w Zeusa. W wywiadzie dla Disneya, gwiazda produkcji, Chris Hemsworth wypowiedział się na temat zagrania u boku słynnego Gladiatora.

Nigdy nie sądziłem, że doczekam dnia, w którym Russel pojawi się na ekranie z aluzjami do jego roli w Gladiatorze, a jednocześnie z przymrużeniem oka - całkowitą autoironią. Nie powstrzymywał się. Jestem jego fanem. Jestem nim od początku mojej kariery aktorskiej. Z daleka widać wagę i powagę jego występów i jego samego jako osoby. Ale przy spotkaniu z nim okazało się, że ma ogromne poczucie humoru i na planie robił wszystko, o co Taika poprosił, co było niesamowite. Fajnie było też pobawić się mitologią, przechodząc od nordyckiej do greckiej - Taika łączy te wszystkie światy.

Przy okazji potwierdzono, że film będzie trwał 1 godzinę i 59 minut, co czyni z tej produkcji najkrótszą z MCU od 2018 roku, kiedy to zadebiutował Ant-Man i Osa i trwał 118 minut, a więc był o 60 sekund krótszy od czwartej produkcji o Thorze. Co ciekawe, jedną z najkrótszych produkcji w MCU jest Thor: Mroczny świat, który trwa 112 minut.

Thor: miłość i grom

Premiera filmu 8 lipca 2022.