Thor: miłość i grom - plakaty bohaterów. Złowieszczy rzeźnik bogów, Zeus i... latające kozły

fot. materiały prasowe

Plakaty filmu Thor: miłość i grom przedstawiają nam bohaterów i złoczyńcę widowiska. Mamy tutaj Thora, Potężną Thor, Walkirię, Korga oraz Gorra, rzeźnika bogów, którego gra Christian Bale. Do tego plakatu doczekały się... latające kozły. Widocznie to bardzo ważni bohaterowie tego widowiska Marvel Studios. Co więcej pod hashtagami zdradzającymi imiona kozłów: #ToothGrinder oraz #ToothGnasher możemy zobaczyć, że mają one własne emotki na Twitterze. Imiona tych istot zostały zaczerpnięte z mitologii nordyckiej. To tam byli oni podpisani jako Tanngrisnir (Zgrzytający zębami) i Tanngnjóstr (Miażdżący zębami).

Plakaty zostały opublikowane z uwagi na przedsprzedaż biletów, która dziś ruszyła w USA. Jednocześnie ogłoszono kategorię wiekową PG-13 (niewskazany dla dzieci poniżej 12 roku życia), czyli taką samą jak miał każdy film MCU. Dostali taką kategorię z uwagi na przemoc w klimacie sci-fi, akcję, język, sugestywny materiał i częściową nagość.

Thor: miłość i grom - galeria

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.