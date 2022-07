Thor: miłość i grom - lista gościnnych występów z filmu MCU. Nie tylko Strażnicy Galaktyki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Thor: miłość i grom to nowy film Marvel Studios w reżyserii Taika Waititiego. W filmie powraca postać Jane Foster (w tej roli Natalie Portman), a to funduje nam przynajmniej dwa ciekawe występy gościnne. Po dłuższej przerwie powraca też inna aktorka, która od występów w serialach Agenci T.A.R.C.Z.Y. i Loki, wreszcie zawitała na duży ekran. Ostatni raz miało to miejsce w filmie Thor: Mroczny świat.

Mogliśmy spodziewać się przed premierą, że zobaczymy też liczne występy bogów Marvela i być może wcielą się w nich znani aktorzy. W kilku przypadkach tak właśnie się stało, co wyróżniamy w galerii poniżej. Jest więc pod tym względem nieźle, a prócz tego mamy też cały skład Strażników Galaktyki oraz ponownie zobaczymy krótki spektakl stworzony przez artystów z Asgardu. Poniższa lista zawiera oczywiście spoilery, więc jeśli nie widzieliście filmu i chcecie zachować niespodzianki, wróćcie tutaj po seansie. Oto najważniejsze gościnne występy z filmu MCU.

Thor: miłość i grom - wszystkie cameo

1. Strażnicy Galaktyki - do ról powrócili Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sean gunn (Kraglin), Vin Diesel i Bradley Cooper głosowo jako Groot i Rocket.

Thor: miłość i grom - film w kinach w Polsce.