Thor: Miłość i grom - "fałszywy" plakat filmu jednak jest prawdziwy

fot. Marvel

Kilka dni temu do sieci trafiła grafika promująca film MCU, Thor: miłość i grom. Jednak reżyser produkcji, Taika Waititi, stwierdził na swoim Twitterze, że jest ona tak zła, że chciałby, aby to był oficjalny plakat, czym wyjawił, że nie jest to oficjalna grafika promocyjna.

Jednak portal The Direct skontaktował się z dostawcą towarów Pyramid International i potwierdził, że wspomniany plakat filmu „jest oficjalnie licencjonowanym produktem Marvela”. Witryna dodaje, że według Pyramid „plakat został przez pomyłkę przekazany sprzedawcy detalicznemu zbyt wcześnie i będzie można go kupić w 2022 roku”. Zatem grafika naprawdę przedstawia wygląd postaci, jaki zobaczymy w widowisku.

https://twitter.com/bigmonkeong/status/1469683940172746764

W filmie tytułowy bohater będzie musiał zmierzyć się z Gorrem Rzeźnikiem Bogów. Ponadto po raz kolejny połączy siły ze Strażnikami Galaktyki, a Jane Foster stanie się kobiecą wersją bohatera, gdy podniesie Mjolnir.

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: Miłość i grom - film trafi do kin w USA 8 lipca 2022 roku.

