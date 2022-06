Thor: miłość i grom - pierwsze prognozy box office. Ile film zarobi?

fot. Fandango

Portal Box Office Pro opublikował pierwsze prognozy box office dla filmu Thor: miłość i grom. Są to więc dość wstępne szacunki, które pokazują kwoty w dość szerokich widełkach. Innymi słowy mamy prognozy dla najlepszego scenariusza wydarzeń i tego mniej optymistycznego. Nie zmienia to jednak faktu, że obie wersje gwarantują Marvel Studios, że mają oni hit w swoich rękach, który po raz kolejny przywraca przychody na poziomie sprzed pandemii koronawirusa.

Thor: miłość i grom - box office

W Ameryce Północnej film ma zanotować otwarcie w granicach od 155 do 205 mln dolarów. Jest to więc znakomity wynik na poziomie, do którego fani MCU są przyzwyczajeni. Jednakże z uwagi na to, że są to wstępne prognozy a najbardziej aktywna część promocji wciąż przed nami, te kwoty mogą jeszcze wzrosnąć.

Globalne otwarcie, czyli suma wszystkich wpływów również jest na dobrym poziomie. Mówimy tutaj o kwocie w granicach od 350 do 495 mln dolarów.

Analityk Box Office Pro Shawn Robbins tłumaczy, że trendy i popularność filmu mają najwyższe wyniki spośród wszystkich tytułów Marvel Studios poza Avengers: Koniec gry i Spider-Man: Bez drogi do domu. To jego zdaniem przełoży się na wyższe wyniki widowiska, który nie będzie mieć w tym okresie silnej konkurencji.

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - o czym jest film?

Jest to historia Thora, który wyrusza na przygodę pozwalającą mu odkryć samego siebie. Jego plany na superbohaterską emeryturę zostały zniszczone, gdy pojawia się zabójca zwany Gorr, rzeźnik bogów, który chce zabić wszystkich bogów. Aby walczyć z zagrożeniem, Thor bierze do pomocy Walkirię, Korga i byłą dziewczynę Jane Foster, która ku jego zaskoczeniu stała się superbohaterką zwaną Potężna Thor.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku w kinach.