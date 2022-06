Thor: miłość i grom - seksualność Walkirii będzie istotnym dla filmu wątkiem

Marvel

Thor: miłość i grom już za nieco ponad tydzień trafi do polskich kin - nie mamy żadnych wątpliwości, że to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez naszych Czytelników filmów roku. Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że pierwotna wersja produkcji trwała aż 4 godziny; Natalie Portman dodała, iż reżyser Taika Waititi musiał skrócić tę opowieść o połowę, aby nie była ona "nieskończoną historią nieskończonej liczby wątków".

Jak się jednak teraz okazuje, ważnym tematem w Thorze 4 będzie kwestia seksualności Walkirii, o czym w wywiadzie dla Yahoo Entertainment zapewnia wcielająca się w jej rolę Tessa Thompson:

Czasem - zwłaszcza w takich filmach jak ten - to staje się jedyną historią danej postaci, ponieważ zaczyna brakować miejsca na inne wątki. Odbyło się więc wiele rozmów na temat tego, w jaki sposób przedstawić Walkirię. Osobiście czuję się naprawdę dobrze z tym, w jakim to poszło kierunku. Mam nadzieję, że fani w dalszym ciągu będą utożsamiać się z tą bohaterką - mieliśmy przecież wiele czasu, aby ją odpowiednio wyeksponować w całym jej człowieczeństwie. To, czy odnajdzie ona w tej produkcji swoją miłość czy nie, wcale nie oznacza, że Walkiria przestanie być wspaniałą postacią wywodzącą się ze społeczności queer, która jest otwarta na poszukiwanie uczuć, jeśli te mają dla niej sens.

Kogo zobaczymy w Miłości i gromie? Oto wszystkie z jak dotychczas potwierdzonych postaci:

1. Thor Odinson (Chris Hemsworth) - potwierdzony. Tytułowy bohater musi być w filmie. Zwiastuny sugerują jednak, że Bóg Piorunów przejdzie dużą przemianę na ekranie, więc to jego wcielenie może się znacznie różnić od poprzednich.

Thor: miłość i grom zadebiutuje w Polsce 8 lipca.