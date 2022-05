Thor: Miłość i grom - kiedy nowy zwiastun filmu? Nie będziemy musieli długo czekać

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom to kolejne widowisko MCU o Bogu Piorunów. Kampania marketingowa filmu rozkręca się. Do sieci trafiło zabawne wideo, w którym gwiazdy produkcji, Chris Hemsworth i Tessa Thompson, reżyser Taika Waititi i zawodnik NBA, Kevin Love (co jest znakomitym nawiązaniem do tytułu filmu) ujawniają, że nowy zwiastun widowiska zadebiutuje w poniedziałek, 23 maja, w czasie czwartego meczu finału Konferencji Wschodniej NBA między Boston Celtics i Miami Heat. W Polsce zwiastun zadebiutuje w nocy z poniedziałku na wtorek (mecz rozpoczyna się o 2:30 w nocy). Poniżej wideo zapowiadające materiał.

W filmie Thor będzie musiał zmierzyć się z Gorrem Rzeźnikiem Bogów. W produkcji zobaczymy Potężną Thor, czyli Jane Foster, która wchodzi w posiadanie Mjolnira i zyskuje wielką moc.

Thor: Miłość i grom - zapowiedź zwiastuna

Thor: Miłość i grom

Thor: Miłość i grom - obsada

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.