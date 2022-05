Ms. Marvel - niezwykła bransoleta i moce Kamali Khan w nowym spocie

Marvel

Ms. Marvel to nowy serial Disney+ i Marvel Studios, który opowiada o Kamali Khan, nastolatce pochodzenia pakistańskiego, która dorasta w Jersey City. Jest wielką gamerką, kocha pisać fanfiki, a do tego jest fanką superbohaterów. Zwłaszcza ubóstwia Kapitan Marvel. Kamala czuje, że nie pasuje do ludzi ze szkoły, a czasem nie czuje, aby pasowała w domu. To wszystko zmienia się, gdy dostaje supermoce...

Do sieci trafił nowy spot promujący serial, w którym widzimy bohaterkę odnajdującą tajemniczą bransoletę, która daje jej niezwykłe moce. W materiale pokazano nam kilka scen, w których heroina robi z nich użytek i niesie pomoc innym. Zobaczcie:

Ms. Marvel - zdjęcia

W obsadzie serialu są Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer oraz Nimra Bucha.Bisha K. Ali jest głównym scenarzystą. Za kamerą serialu stoją Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon oraz Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ms. Marvel - premiera w Disney+ odbędzie się 8 czerwca. Platforma startuje w Polsce już 14 czerwca i wówczas dostaniemy pierwszy odcinek.