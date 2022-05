Thor: miłość i grom - nowe zdjęcia. Reżyser o historii Jane z komiksów

fot. materiały prasowe

Po premierze pełnego zwiastuna filmu Thor: miłość i grom magazyn Total Film opublikował nowe zdjęcie oraz rozmowę z reżyserem i współscenarzystą widowiska Taiką Waititim. Jego widowisko inspiruje się komiksem The Mighty Thor autorstwa Jasona Arona.

Thor: miłość i grom - wierność komiksowi

Komiks Jasona Arona przede wszystkim opowiada o tym, jak Jane Foster (w filmie powraca do tej roli Natalie Portman) staje się Potężną Thor. Co prawda, reżyser nie mówi otwarcie, że fakt chorowania na raka odegra tutaj rolę, jego słowa mogą to sugerować, że ten kluczowy element z komiksów się pojawi.

- Jesteśmy raczej wierni historii Jane z komiksów i temu, co się jej przytrafia, ponieważ to ma duży wpływ na nasz film. Chcemy wziąć z tego najlepsze elementy.

Przyznaje, że bardzo mu się podoba cały pomysł z tym, iż Mjolnir nie jest już Thora. To nie jest już jego młot.

- To tak jakby ktoś zajął jego miejsce. Wielu fanów będzie zakładać, że to będzie coś w stylu przekazania pałeczki. Nie mogę mówić o planach Marvela na przyszłość, ale według mnie nie o to tutaj chodzi.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku.