Nadchodzi kolejny crossover Marvela i DC. Thor połączy siły z potężnym herosem
Marvel zaskoczył fanów kolejnym crosoverem. Tym razem to Thor połączy siły z kimś ze stajni DC, by powstrzymać znajomego złoczyńcę.
Thor/Shazam! to nowy crossover Marvela i DC. Scenarzystą komiksu jest Al Ewing, a za rysunki odpowiada Jethro Morales. Superbohaterowie będą musieli połączyć siły, gdy pojawi się złoczyńca, który spróbuje przejąć kontrolę nad magią z obu uniwersów. Oficjalny opis fabuły znajdziecie poniżej.
Thor/Shazam! nadchodzi
Oficjalny opis fabuły Thor/Shazam! brzmi następująco:
Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że historia będzie dostępna wyłącznie w Marvel Unlimited. To subskrypcja, której wykupienie umożliwia dostęp do cyfrowej biblioteki Marvela.
Poniżej znajdziecie pierwszą okładkę komiksu Thor/Shazam!:
Jeden z najciekawszych filmów Marvela doczeka się kontynuacji? W sieci wrze
Marvel i DC inwestują w crossovery
Decyzja o kolejnym crossoverze nie powinna dziwić. Komiks Deadpool/Batman #1 Marvela okazał się ogromnym sukcesem. Pierwszy nakład wyprzedał się jak świeże bułeczki. Pod koniec listopada zadebiutuje druga część, Batman/Deadpool #1 od DC. I wszystko wskazuje na to, że znów możemy spodziewać się hitu.
Warto dodać, że już teraz pojawiły się mniejsze poboczne crossovery. Są to kolejno: Daredevil i Green Arrow od Kevina Smitha i Adama Kuberta, Kapitan Ameryka i Wonder Woman od Chipa Zdarsky'ego i Terry'ego Dodsona oraz Jeff i Krypto od Kelly Thompson i Gurihiru. Widać więc, że Marvel i DC inwestują w crossovery i w najbliższym czasie możemy spodziewać się ich naprawdę sporo.
Plansze i warianty okładek komiksu Deadpool/Batman #1 znajdziecie poniżej:
Źródło: comicbookmovie.com
