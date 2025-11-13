Nadchodzi kolejny crossover Marvela i DC. Thor połączy siły z potężnym herosem

Fot. Marvel Comics

Thor/Shazam! to nowy crossover Marvela i DC. Scenarzystą komiksu jest Al Ewing, a za rysunki odpowiada Jethro Morales. Superbohaterowie będą musieli połączyć siły, gdy pojawi się złoczyńca, który spróbuje przejąć kontrolę nad magią z obu uniwersów. Oficjalny opis fabuły znajdziecie poniżej.

Thor/Shazam! nadchodzi

Oficjalny opis fabuły Thor/Shazam! brzmi następująco:

Potęga Thora! Moc Shazama! Marvel i DC z grzmotem wkraczają do świata Infinity Comics, by opowiedzieć zupełnie nową historię. Kiedy znajoma postać grozi, że zabierze całą magię z obu superbohaterskich uniwersów, czy Donald Blake i Billy Batson odzyskają swoje moce na czas, aby ją powstrzymać?”

Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że historia będzie dostępna wyłącznie w Marvel Unlimited. To subskrypcja, której wykupienie umożliwia dostęp do cyfrowej biblioteki Marvela.

Poniżej znajdziecie pierwszą okładkę komiksu Thor/Shazam!:

Fot. Marvel

Marvel i DC inwestują w crossovery

Decyzja o kolejnym crossoverze nie powinna dziwić. Komiks Deadpool/Batman #1 Marvela okazał się ogromnym sukcesem. Pierwszy nakład wyprzedał się jak świeże bułeczki. Pod koniec listopada zadebiutuje druga część, Batman/Deadpool #1 od DC. I wszystko wskazuje na to, że znów możemy spodziewać się hitu.

Warto dodać, że już teraz pojawiły się mniejsze poboczne crossovery. Są to kolejno: Daredevil i Green Arrow od Kevina Smitha i Adama Kuberta, Kapitan Ameryka i Wonder Woman od Chipa Zdarsky'ego i Terry'ego Dodsona oraz Jeff i Krypto od Kelly Thompson i Gurihiru. Widać więc, że Marvel i DC inwestują w crossovery i w najbliższym czasie możemy spodziewać się ich naprawdę sporo.

Plansze i warianty okładek komiksu Deadpool/Batman #1 znajdziecie poniżej: