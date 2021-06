Thor został właśnie pobity przez... Wonder Woman. I to Mjolnirem - później młot [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Wonder Woman #773 - przypomnijmy, że Amazonka w chwili obecnej przebywa w Asgardzie (DC w swoich komiksach również korzysta z mitologii nordyckiej, przy czym, rzecz jasna, są to inne wersje postaci niż w Marvelu), w którym znalazła się po wydarzeniach z serii Dark Nights: Death Metal. Aby zapobiec zagładzie tej lokacji, bohaterka dzięki pomocy Odyna udała się do fortecy Walkirii; misja ta miała również na celu sprawdzenie, co stało się z boginiami.

Walkirie przyznały, że mają już dość wojny i spełniania czyichś poleceń. Rzecz w tym, że w tym samym czasie na miejsce przybył Thor - bóg burzy i piorunów usłyszał rozmowę Amazonki z boginiami i zaatakował te ostatnie, uznając, że porzuciły one swoje obowiązki, co może doprowadzić do zniszczenia Asgardu.

Wonder Woman ruszyła Walkiriom na odsiecz. Najpierw wyrwała Thorowi Mjolnir, a później go nim uderzyła. Na tym jednak nie koniec: Diana ostatecznie zniszczyła młot, zgniatając go w swoich dłoniach. Zobaczcie sami:

Wonder Woman #773 - plansze

Jak się później okazało, postawa Thora wynikała z faktu, że był on pod wpływem oddziaływania magii Doktora Psycho, twórcy broni dla Asgardczyków.