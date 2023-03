Thunderbolts - Steven Yeun o dołączeniu do MCU. Miał prosty powód

Fot. Materiały prasowe

Wiemy, że Steven Yeun dołączył do obsady Thunderbolts, widowiska z 5. fazy MCU o drużynie antybohaterów, takich jak Bucky Barnes, Yelena Belova czy Taskmaster. Choć aktor w nowym wywiadzie nie zdradził, kogo zagra, to rzucił trochę światła na swoją rolę, a także powiedział, dlaczego chciał wziąć udział w tym konkretnym projekcie, choć Marvel niekoniecznie był na jego bucket list.

Kim jest Steven Yeun? Większość widzów zna go z The Walking Dead, jednak artysta zagrał także w takich produkcjach jak Burning czy Nope. W 2021 roku dostał za to nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową w Minari.

Thunderbolts - Steven Yeun o dołączeniu do MCU

Dla aktora, Thunderbolts było przede wszystkim wielką szansą, by ponownie nawiązać współpracę z reżyserem Jake’em Schreierem. Jak podsumował Empire swoje dołączenie do MCU:

Nie wiem, czy było to na moim bucket list. Bardziej sama historia i możliwość ponownej współpracy z Jake’em Schreierem, który reżyserował Beef, a także jakie były jego intencje - miał konkretny pomysł na postać, którą chcieli, bym zagrał, i właśnie to przyciągnęło mnie do filmu.

Beef to nowy serial Netflixa, w którym Steven Yeun gra pierwszoplanową rolę. Jeśli mowa o karierze aktora, warto też wspomnieć, że wystąpi w Mickey 17, wyczekiwanej kontynuacji hitu Parasite.

Thunderbolts - obsada

W drużynie antybohaterów są Red Guardian, Yelena Belova, Bucky, Taskmaster, Walker i Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. Ekipę ma zebrać Valentina Allegra de Fontaine, którą ponownie zagra Julia Louis-Dreyfus. Za kamerą stanie Jake Schreier, a autorem scenariusza jest Eric Pearson.

