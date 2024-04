Thunderbolts - dodano gwiazdkę do tytułu. Nadchodzą Dark Avengers?

Marvel

Kevin Feige, prezes Marvel Studios, podczas wydarzenia CinemaCon potwierdził, że film nazywa się Thunderbolts*. To oznacza, że do tytułu dodano gwiazdkę. Po raz pierwszy widzieliśmy ją miesiąc temu na filmiku z planu, który udostępniła Florence Pugh, grająca Yelenę. Teraz mamy pewność, że ta zmiana jest oficjalna i intencjonalna.

Thunderbolts* - dodano gwiazdkę do tytułu

Kevin Feige wyjaśnił:

Tak, zauważycie gwiazdkę przy Thunderbolts*. To oficjalny tytuł filmu i od tej pory nie będziemy już o tym rozmawiać aż do premiery.

Thunderbolts* - nadchodzą Dark Avengers?

Wygląda więc na to, że wszystko wyjaśni się po premierze filmu w kinach. Fani spekulują jednak, że może być to nawiązanie do Avengersów - a dokładnie tego, że tak jak w komiksach, tytułowa grupa antybohaterów z czasem zmieni nazwę na Dark Avengers.

W komiksach Norman Osborn - zreformowany superzłoczyńca, który został ochrzczony bohaterem po tym, jak pomógł powstrzymać zagrożenie ze strony Skrulli - na polecenie rządu utworzył grupę Thunderbolts. Z czasem jednak przekształcił organizację S.H.I.E.L.D. (polska nazwa to T.A.R.C.Z.A.) na H.A.M.M.E.R., a Thunderbolts zamienił w Dark Avengers. W grupie był między innymi Sentry, który także ma pojawić się w filmie.

Oczywiście, to tylko teoria. Wiele osób jednak chciałoby zobaczyć Normana Osborna z MCU. W końcu ten, którego widzieliśmy, nie pochodził z Ziemi-616, tylko z trylogii Sama Raimiego.

A jak wy myślicie - co oznacza zmiana w tytule? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze.

Thunderbolts* - obsada

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariuszem zajęli się Eric Pearson, Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.